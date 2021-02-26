FETÖ zanlısı 3 kişi tutuklandı

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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İzmir, Balıkesir ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verdiği 7 zanlı kent merkezinde saklandıkları evlerde gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından götürüldüğü adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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