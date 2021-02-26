Yerel yönetime ‘URAYSİM’ tepkisi büyüyor AK Parti İl Başkanlığından 'URAYSİM' tepkisi

Eskişehir Alpu Belediyesi tarafından Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezinin (URAYSİM) projesinin yürütmesini durdurulması için açılan dava sonrasında bir açıklama da AK Parti Eskişehir il yönetiminden geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) URAYSİM’in yapılması planlanan Alpu ilçesindeki belediyeyi kazanması sonrasında tepki çeken bir adım atıldı. Dünya çapında raylı sistemlerde bir merkez konumuna gelmesi planlanan bölgede yapılacak olan URAYSİM projesinin durdurulması için Alpu Belediyesi tarafından dava açıldı. Davanın açılması sonrasında tepkiler gelmeye devam ediyor. Duruma tepki gösteren AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ise yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, belediyenin büyük bir projenin önüne engel koyarak Eskişehir’in gelişmesine engel olduğu belirtildi.

Yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi artık yaşama geçmesine az zaman kala CHP engel çıkartmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'den ilan ettiği Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi ülkemizin milli bir projesidir. URAYSİM, ülkemizin bu alanda yurtdışı bağımlılığına son verecek. sadece Eskişehir için değil, Türkiye için de oldukça önemli bir proje. Çünkü, yalnızca Türkiye’de değil, bu coğrafyada böyle bir merkez yok. Türkiye yurtdışına göndermek zorunda kaldığı prototip trenlerini URAYSİM sayesinde kendi sınırları içinde teste tabii tutabilecek, sertifikalandırabilecek. Türkiye nasıl otomobilde belli bir sıçrama gösteriyor ise demiryolu ünitelerinin imalatında da ciddi yol alacak bir noktaya geldi. Yurt dışından da iş alacağız. 2023 hedeflerimize hızla ilerleyeceğiz.

2012 Yılında onaylanan proje için artık sona gelindi. Proje ekonomik ve istihdam anlamında bölgemize de büyük hareketlilik getirecek. CHP ise başından bu yana projenin engellenmesi peşinde. URAYSİM, Cumhurbaşkanlığı 11. Kalkınma Planına dâhil edilerek şehrimize kazandırıldı. Ulusal Raylı Sistemler test merkezi ile raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkânlar ile üretilmesine yönelik yerli sanayinin imkânlarının geliştirilmesi, bu alanda milli bir markanın oluşturulması amaçlanıyor. Burada yabancı üretici için hizmet ihracatı da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Zira dünyada ‘400 kilometre hıza erişebilen’ tek test merkezi olacak. Böyle bir projede sona gelinmişken CHP’li ALPU belediyesi projeyi engellemek adına dava açıp yürütmeyi durdurma talep ettiğini açıklamış. Bu tavır gerçekten acı. Bu muhalefet değil, şehre kötülük, milletimize kötülük. Muhalefet de hakkaniyetle olur. Her yolu deniyorlar. Fakat başaramayacaklar. Ülkemizin 2023 hedeflerinin bir parçası olan milli ve yerli Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi hayata geçecek. CHP istese de engelleyemeyecek. CHP ancak engel siyaseti ile anılacak.”

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