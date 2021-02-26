Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

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Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında, helikopter destekli trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Havadan trafik denetiminde “Seyir halinde cep telefonu kullanmak”, "Emniyet kemeri takmamak”, “Yükü karayoluna değecekdüşecek şekilde yüklemek”, “Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda beklemek”, “Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı”, “Tehlikeli şerit değiştirmemakas atma”, “Hatalı sollama”, “Yakın takip”, “Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamakpark etmek” ve “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” kurallarına uymayan 36 araç sürücüsüne toplam 12 bin 480 TL idari para cezası uygulandı.

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