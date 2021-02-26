Zimmetine 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen İcra Müdür Yardımcısı ile arkadaşları adliyeye sevk edildi (2)

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir´de yaklaşık 5 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7´nci İcra Müdür Yardımcısı Erkan Kılçık ile Selman Toprak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Kerim I., Osman A. ve Suat E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2021-02-26 17:19:38



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