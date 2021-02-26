Gara şehidi Kahveci´nin annesine `Şehadet Belgesi´ teslim edildi



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Valisi Erol Ayyıldız, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin (31)`Şehadet Belgesi´ni anne Ayşe Güler´e teslim etti.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen askerlerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin Şehadet Belgesi, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız tarafından anne Ayşe Güler'e teslim edildi. Vali Ayyıldız'a Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Beytullah Tarhan ve Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman da eşlik etti.

Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 2016 yılında görevli olduğu Hakkari´nin Çukurcu ilçesinde kaçırılmıştı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-02-26 17:26:08



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