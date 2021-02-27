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Eskişehir turizmi 1 Mart tarihini bekliyor Esnaf 1 Mart tarihinden umutlu Turizm sektörü nefes almayı bekliyor Eskişehir’de kritik tarih 1 Mart

İHA

Eskişehir turizmi 1 Mart tarihini bekliyor Esnaf 1 Mart tarihinden umutlu Turizm sektörü nefes almayı bekliyor Eskişehir’de kritik tarih 1 Mart

Eskişehir Odunpazarı esnafı yasakların kalkmasıyla birlikte turizm sektöründe de rahatlama bekliyor.
Korona virüs (Covid19) pandemisi dolayısıyla aylardır kapılarını kapalı tutan Odunpazarı esnafı 1 Mart tarihinin yaklaşmasıyla beraber yeni normalleşme döneminde masalarını müşterilerine açmaya hazırlanıyor. Covid19 Türkiye haritasında umut verici istatistikler çizen Eskişehir’de 1 Mart tarihi sonrası ziyaretçilerini ağırlamayı bekleyen bölge esnafı turizmin de canlanmasını bekliyor.
Mart ayının gelmesiyle beraber ilk vakanın görülmesinin üzerinden tam 1 yıl geçerken, pandemi döneminde uygulanmaya başlayan kısıtlamalar da birinci yılını dolduruyor. 2020 yılı içerisinde uygulanan normalleşme dönemi sonrası vakaların yeniden artması kısıtlamaların tekrar uygulanmasına neden olmuştu. Kısıtlamaların ve Covid19 aşısının uygulandığı bu günlerde Türkiye yeni normalleşme dönemine hazırlanıyor. Bilim Kurulu’nun açıkladığı yasakların kalkacağı ve uygulanmaya devam edecek olan şehirlerin arasında adı geçmeyen şehirlerden olan Eskişehir’de durum merak konusu.

“Bu hali enkaz gibi gözüküyor”
Yeni normalleşme kapsamında şehirlerin vaka oranlarına göre kendi yasaklarını belirleyecek olması Eskişehir’de turizmin aktif olmasıyla yakından ilgilenen bölge esnafı 1 Mart tarihinde kapılarını müşterilerine açmak için hazırlıklara başladı. Odunpazarı bölgesinde kafe işletmecisi olan Gökberk Ertürk bu haftaya kadar dükkânlarına dahi uğramadıklarını ifade ederken sözlerine şöyle devam etti; “Turistik bölgeye neden gelir misafirler, buraya gezer, fotoğrafını çeker. Biz misafirlerimize lojistik anlamda destek sağlayamıyoruz. Böyle masalar kapalıyken turist gelmez, buralarda gezinmek bile istemez. Bu hali enkaz gibi gözüküyor dışarıdan. Açılma ihtimalinden sonra esnafta aşırı derecede mutluluk var. Çünkü dükkânlarımız pandemi dolayısıyla kapatıldı ve ne zaman açılacağı belli değil. Şu anda herkeste tatlı bir telaş hakim, temizlikler yapılıyor, tadilatlar yapılıyor. Herkes dükkânını açmak, rızkını kazanmak için çaba sarf ediyor.”

“Masaların açılması turist sayısını arttırır”
Odunpazarı bölgesinin tarihi konumunun yanı sıra şehrin diğer bölgelerinden farklı olan lokanta, kafe ve restoranların bulunması gelen ziyaretçilerin de burada daha fazla zaman geçirmesini sağlayacağını ve bölgede bulunan tüm esnafların bu durumdan kazanç sağlayacağını dile getiren lokanta işletmecisi Hakan Tarkan şunları söyledi:
“Dünya genelindeki salgından dolayı işlerimiz çok kötü. Daha çok şehir dışından gelen turistlere yönelik bir işletmeyiz. Sadece gelal ve paket servisi yapıyoruz, diğer esnaf arkadaşlarımıza nazaran işlerimiz daha düşük. Normalleşmeyle beraber masalarımızı açıp müşterilerimize hizmet edelim istiyoruz. Ekonomik açıdan normale dönmemiz gerek çünkü bir senedir çok sıkıntılar yaşıyoruz. Lokantalar masallarıyla açık olduğunda hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen misafirlerin Odunpazarı bölgesinde vakit geçirmesi ve diğer esnafları olumlu yönde etkiler. Bu bölgeye gelen misafirler alışverişte yapacak, hediyelik eşya da alacak, çay da içecek kahve de içecek.”

“Meşhur çiböreği ayakta yemek bizi üzüyor”
Hem şehir içi hem şehir dışından yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlayan Odunpazarı bölgesi pandemi dönemiyle birlikte adeta sessizliğe bürünürken şehri ziyaret için gelen Aslıcan Çetin Covid19 pandemisinin en yakın zamanda geçmesini temenni ederek şunları söyledi:
"Manisa'dan arkadaşımla gezmek için geldim. Buranın çiböreği meşhur olduğu için tatmak istedik fakat masalar kapalı olduğu için oturamıyoruz. Böyle yerler açılmadığında daha da değer kaybediyor, yani açılmasını isterim bu tarz yerlerin. Meşhur çiböreği ayakta yemek bizi üzüyor çünkü oturup buranın havasını soluyup yemek isterdik.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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