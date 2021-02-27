Yeşiller içinde bir Tepebaşı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, kent yaşamı içinde önemli bir yer tutan parklar konusunda yürüttüğü çalışmalarla öncü bir belediyecilik anlayışı ortaya koyuyor. İlçedeki 518 parkın yanı sıra yeşil alanlar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 10,08 metrekare ile ülkeye örnek oluyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan park düzenlemeleri, yenileme, yapım ve onarım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor. Tepebaşı Belediyesi, 2020 sonu verilerine göre yetki ve sorumluluğundaki 2 milyon 329 bin 641 metrekarelik 518 park adet alanı ile ilçe sakinleri için sağlıklı ve doğal yaşam alanları sunuyor. Yine son verilere göre Tepebaşı’nda kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10,08 metrekareye ulaşıyor. Öte yandan parklarda oluşturulan spor donatıları ile kent halkına, açık havada sağlıklı bir spor ortamı sağlanmış oluyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 9 metrekare olması gerekirken, ideal alanın ise 10 ila 15 metrekare olduğu belirtiliyor. Yaptığımız çalışmalar ile kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 10,08 metrekareye ulaştırdık. Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Biz de yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu, insanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge olmaya devam edecek” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri de kent genelinde park yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini ifade etti.

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