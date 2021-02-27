Bibliyofil’de “Faust” üzerine bir söyleşi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Müge Selçuk konuk oldu.

Alman yazar Johann Wolfgang von Goethe’nin başyapıtı olan “Faust” eserini Bibliyofiller için değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Müge Selçuk bir aydınlanma düşünürü olan Goethe’yi anlamak için bu eserin dikkatlice incelenmesi gerektiğini ifade etti. Goethe’nin 60 yılı aşkın bir sürede bu eseri kaleme aldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Faust’un modernizm ve modern birey tasvirini sunduğuna dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Selçuk, eserdeki karakterleri sembolize ettikleri değerler bakımından incelerken eserin teolojik ve tarihsel göndergeleri olduğunu da kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.