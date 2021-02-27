Güneşli hava sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu Sandalyesini alan parklara koştu

Eskişehir’de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak parklara akın etti. Ortaya çıkan kalabalık görüntüler drone ile havadan kaydedildi.

Eskişehir’de hafta sonu etkisini gösteren güneşli havanın ardından sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu. Kalabalık gruplar halinde cadde ve sokakları dolduran vatandaşlar, tedbirleri hiçe sayarak görenleri hayrete düşürdü. Kendi sandalyeleriyle birlikte parklara gelerek çeşitli yiyecek ve içeceklerle vakit geçirenler ise akıllara soru işaretleri getirdi. Kısıtlamaya rağmen Porsuk kenarında ortaya çıkan görüntüler drone ile havadan kaydedildi. Öte yandan polis ekiplerinin anons ile kalabalıkları dağıtamaya çalışması dikkat çekti.

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