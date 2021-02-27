Eskişehirspor İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Eskişehirspor, yarın sahasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda siyahkırmızılılar, ısınmanın ardından pas ve şut çalışmaları yaptı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Eskişehirsporİstanbulspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

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