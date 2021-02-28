Polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelinin üzerinden bir adet tabanca ile ona ait mermiler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi’nde polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri bir süre şüpheli kişiyi durdurmak istedi. Ancak 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucunda kısa sürede yakalandı. Üzerinde yapılan aramada ise bir adet tabanca ile ona bağlı 14 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.K.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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