Polis yakalamaktan, onlar oynamaktan bıkmadı

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Eskişehir'de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Gökmeydan Mahallesi'nde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir dernek binasına operasyon düzenledi. Korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kumar oynayan 34 kişiye toplam 149 bin 124 lira para cezası uygulandı. Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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