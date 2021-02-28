ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesinden Sanal Sergi

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi etkinliklerine pandemi sürecinde sanal ortamda devam ediyor.

Yılı Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğrenci Mezuniyet Sergisi” sanal olarak düzenlendi. Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinden öğrencilerin yaptığı çalışmaların sergilendiği sanal sergi internet üzerinden ziyaret edilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.