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Tarih belirsizliği gelin adaylarını tedirgin ediyor Gelinlik seçimleri için düğün tarihi bekleniyor Düğün sektörü başlangıç tarihi bekliyor

İHA

Tarih belirsizliği gelin adaylarını tedirgin ediyor Gelinlik seçimleri için düğün tarihi bekleniyor Düğün sektörü başlangıç tarihi bekliyor

Pandemi tedbirleri dolayısıyla durdurulan düğün ve organizasyonlardaki başlangıç tarihi belirsizliği, hem sektör esnaflarını hem de gelin adaylarını tedirgin ediyor.
Yurt genelinde pandemi tedbirleri dolayısıyla yasaklanan düğün ve organizasyonlar için henüz başlangıç tarihi belirlenmedi. Sadece 30 kişilik nikâhlara izin verilen dönemde düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tedirgin. Düğün hazırlıklarında ilk duraklardan birisi olan gelinlikçiler belirsizlikten dolayı büyük problemlerle mücadele ediyor.

“Düğün salonları açılırsa biz daha verimli işler yapabiliriz”
Eskişehir’de 17 yıldır gelinlik sektöründe işletme sahibi olarak hizmet veren Şennur Çoban, “Müşterilerimizin bize genel olarak yansıttıkları problem pandemi dolayısıyla olan kısıtlamalar ile düğünlerin yapılamıyor olması ve tarih konusunda belirsizlik. Gelen müşteriler tarih olmadığı için sadece modellere bakıp fikir edinip gidiyorlar. Bizlerin hızlı bir sezon geçirmesi için ilk etapta düğün salonlarının açılması gerekiyor. Birbirimize bağlı hareket ediyoruz. Düğün salonları açılırsa biz daha verimli işler yapabiliriz” dedi.

“Kişiye özel dikim yapıyoruz”
Gelinlik bakmak için gelen gelin adaylarının pandemi koşullarında düğünlerini yapıp yapamayacakları tedirginliklerinin olduğunu belirten Çoban şu ifadeleri kullandı:
“Gelin adaylarındaki genel algı pandemi korkusuyla tarihteki belirsizlik oluyor. Düğünlerin ne zaman başlayacağını bilmedikleri için tedirginlik yaşıyorlar. Şimdiden gelip seçtikleri modeli ilerleyen zamanda beğenmemekten veya fikirlerinin değişmesinden çekiniyorlar. Bu belirsizlikle birlikte geçen zamanla fiziki değişim yaşama tedirginlikleri var. Vücut şeklinin değişmesiyle diktirilecek gelinlikte sorun yaşamaktan çekiniyorlar. Bunlardan çekinmelerine gerek yok. Çünkü bizler kişiye özel dikim yapıyoruz. Gelin adaylarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz fakat stres ve heyecandan bunu anlayamıyorlar. Özel dikim yapan gelinlikçilerde fiziki değişikliklerde gelinlikte onarım yapılıyor. Çünkü üzerlerine göre özel dikim yapılıyor. Pandemi kaynaklı geçen sezona ait birçok gelinlik elimizde mevcut. Gelinlikler bizde bekliyor ve tarihler netleştiği takdirde gelinliklerini teslim edeceğiz. Düğünlerin açılmasıyla alakalı bir tarih belli olsa bizler müşterilerimize daha sağlıklı cevaplar vereceğiz. Ayrıca müşterilerimizin de bize sağlıklı dönüş yapacağını düşünüyorum.”

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