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Tokkal ailesini katleden caninin yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı Katilin yakalanması için 450 güvenlik kamerasından 700 dakikalık görüntü incelendi

İHA

Tokkal ailesini katleden caninin yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı Katilin yakalanması için 450 güvenlik kamerasından 700 dakikalık görüntü incelendi

Eskişehir’de Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldüren katıl zanlısı eski ortağın binaya girerken ve çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Eskişehir’de anne Emel, baba İlkay ve dört yaşındaki oğulları Ali Doruk Tokkal’ı öldürdüğü belirlenen 29 yaşındaki eski ortak Mehmet Şerif Boğa’nın apartmana girerken inşaat işçisi kıyafeti kullandığı tespit edildi. Şüphelinin inşaat eldiveni, maske ve belinde metre bulunduğu kameralara yansıdı.

450 güvenlik kamerasından toplamda 700 dakikalık görüntü inceledi
Olay sonrasında polis ekipleri yaklaşık 450 güvenlik kamerasından toplamda 700 dakikalık görüntü inceledi. Polis ekipleri bina önünde bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kameralarında yaptığı inceleme sonrasında, şüphelinin olayı işledikten sonra durak taksisine binerek Göztepe mahallesine geldiğini tespit etti. Şüphelinin burada inerek farklı yollardan evine gittiği ve yüzünün görünmemesi için kapüşonuyla güvenlik kameralarından saklandığı görüntülere yansıdı.

Şüphelinin bodrum katında bulunan eşyalar, Tokkal ailesi kan gruplarıyla eşleşti
Araştırmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı kurulan özel ekip kısa sürede şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Şüphelinin gözaltına alınmasının ardından evinde yapılan incelemelerde bodrum katında bulunan ayakkabı ve kanlı çoraptaki incelemeler Tokkal ailesi kan grupları ile eşleşti.

Terör örgütünü simgeleyen renklerden oluşan kıyafet dikkat çekti
Olay sonrasında yapılan incelemelerde bulunan bir fotoğraflarda PKK Terör örgütü bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli Mehmet Şerif Boğa’nın Terör örgütüne ait kıyafetleri giydiği yanında bulunan bir kadının ise Terör örgütünün simgelediği renklerden oluşan kıyafetinin ise dikkat çektiği görülüyor.

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