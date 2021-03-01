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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lokantacılar bu akşam müjde bekliyor

İHA

Lokantacılar bu akşam müjde bekliyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) nedeniyle uzun zamandır işleri azalan lokantacı esnafı, bugün düzenlenecek Kabine Toplantısı'ndan, lokantaların açılması yönünde karar çıkmasını bekliyor.
Korona virüs sebebiyle aylardır ya kapalı kalan ya da kısmen paket servisi yapan lokantacılar, artık mekânlarını açmayı bekliyor. Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, lokantacılar esnafı olarak müjde beklediklerini dile getirdi. Başkan Bahar Bilen yaptığı konuşmada, "Bugün tam 349 gün oldu dükkânlarımız kapalı olalı. Bu 349 gündür hiç bir geliri olmayan arkadaşlarımız var. Pandemi döneminde lokantacılar olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Dolaysıyla bu esnaf kardeşlerimiz acilen mücbir sebep kapsamına alınmalılar. Pandemi sürecinde kapalı kalan dükkânlarımız bile bu süreçte vergi ödüyorlar. Bu nedenle lokantacılar sıkıntılı bir süreçten geçiriyor. Biz artık dükkânlarımızı açmak istiyoruz. Dolaysıyla bugün düzenlenecek kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızdan hakkımızda müjde bekliyoruz" dedi.

"İnsanlar bile bize ters bakıyor"
Uzun zamandır mekânlarını açamayan lokantacıların virüsün kaynağı olmadığını belirten Bilen, "vatandaşlar bile artık sanki virüsün kaynağı biziz gibi davranıyorlar" diyerek, “Olan hayat dışarıda devam ederken bizim lokantacılar olarak kapalı kalmamızı bizi üzüyor. Ayrıca bu durum toplumda bizi küçük de düşürüyor. Sanki virüsün kaynağı biziz gibi bir algı oluşuyor. İnsanlar artık bize farklı gözle bakmaya başladı. Paket servisi dahi sipariş vermemeye başladılar. Ayrıca sadece yüzde 30'e yakın esnaf arkadaşımız paket servisi yapıyor. Onlar da kazandıklarıyla günlük geçinmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Kurallara uymayan esnaf ağır cezalandırılsın"
Lokantacıların daha önceden de tüm tedbirlere uyduğunu söyleyen Bahar Bilen, “Bize sağlık kurulunun bildirmiş olduğu 14 kuralı harfiyen uyuyoruz. Hatta ziyadesi ile yapıyoruz. İstisna olarak kurallara uymayan birkaç esnafımız olabiliyor. Bunlara en ağır cezaları uygulansınlar. Ancak kötü örnek olan birkaç esnaf yüzünden bütün esnafımız cezalandırılmasınlar. Zaten pandemi öncesinde de biz kurallara uyuyorduk. Artık belirtilen 14 kuralla beraber alınan yeni tedbirlere harfiyen uymaya razıyız. Dolaysıyla ülkemizin en yetkili insanı olan Cumhurbaşkanımız bu akşam bize müjde vereceği inanıyoruz” diye belirtti.
Eskişehir'in sarı liste de olduğunu bildiği söyleyen Bilen, "Eskişehir’in sarı listede olduğu biliyoruz. Ancak diğer yandan Eskişehirli insanları da güveniyoruz. Kültürlü, eğitimli insanlardır. Dolaysıyla onlar da tedbirlere uyacağı ve kısa sürede mavi listede yer alacağı inanıyoruz" dedi.

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