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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAK’tan 1-7 Mart Deprem Haftası mesajı

İHA

DAK’tan 1-7 Mart Deprem Haftası mesajı

Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aydıngör, '17 Mart Deprem Haftası' nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Türkiye’de 17 Mart tarihleri arası Deprem Haftası olarak kabul ediliyor. Her yıl bu tarihler arasında deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Konuyla ilgili sadece Deprem Haftası’nda değil yılın her günü farkındalık etkinlikleri yaptıklarını belirten DAK Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Aydıngör yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemiz, AlpHimalaya (Akdeniz Çevresi) Deprem Kuşağı olarak adlandırılan ve her yıl dünyada meydana gelen depremlerin yaklaşık yüzde 20 civarındaki kısmının oluştuğu bölgenin, en tehlikeli kesiminde yer almaktadır. 1900’den günümüze kadar meydana gelen büyük depremler bakımından Türkiye 77 deprem ile dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. Kısacası dünyanın yüksek riskli olarak değerlendirilebilecek bir coğrafyasında bulunmaktadır. Ülkemizi afetler açısından değerlendirdiğimizde meydana gelen afetlerin yüzde 61’ini depremlerin oluşturduğunu, ülkemiz topraklarının yüzde 92’sinin deprem bölgesinde olduğunu görüyoruz.”

“Depremin ne zaman, nerede olacağını bilmiyoruz ama neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve yapabiliriz”
“Depremler, can ve mal kayıplarına yol açmasıyla birlikte günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen, insan ve yaşadığı çevre arasındaki dengenin bozulmasına neden olan olaylardır. Bu nedenle deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde kriz yönetimini yerine risk yönetimini öncelemenin her açıdan daha iyi olacağı yadsınamaz. Depremin ne zaman, nerede olacağını bilmiyoruz ama neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve yapabiliriz. Depreme hazırlıklı olmak ve zarar azaltmaya yönelik çalışmalar olası bir afet durumunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılması veya tamamen önlenmesine yönelik faaliyetlerdir ve mutlaka yapılmalıdır. Dorlion Arama Kurtarma Derneği olarak bizler 17 Mart Deprem Haftası nedeniyle tüm halkımıza ülkemizin deprem gerçeğini unutmamalarını ve afetler yaşanmadan önce önlemlerini almalarını öneriyoruz.”

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