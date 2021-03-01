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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’den ‘Yeşilay Haftası’ mesajı

İHA

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’den ‘Yeşilay Haftası’ mesajı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, ‘17 Mart Yeşilay Haftası’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında, sigara, alkol, uyuşturucu maddelere bağımlı olan kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bilge, devamında şu ifadelere yer verdi:
"Bağımlılık basitçe bir tanımla “kişinin kullandığı ya da gerçekleştirdiği davranış üzerindeki kontrolünü kaybetmesidir.” Sigaratütün, madde ve alkol bağımlılığının yanı sıra teknoloji, kumar ve alışveriş vs. bağımlılığını içinde barındıran davranışsal bağımlılıklar gibi çeşitli bağımlılıklar bulunmaktadır. Alışkanlıklarda ilk adım ve tadım son derece önemlidir. Kötü alışkanlıkların tecrübesi yoktur. Anne ve babaların bu konuda önemli sorumlulukları vardır. Çocuklarında meydana gelen ani karakter, davranış değişiklikleri ve her zamankinden fazla para harcamalarında iyi bir gözlemci olup, ilgilerini esirgememelidirler. Gerektiğinde mutlaka bir uzmana danışmalıdırlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bütün kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak, hepimiz için toplumsal görev kabul edilmeli ve herkes bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
Bağımlılık yapan maddelerin insan vücudunda başlıca; akciğer kanseri, karaciğer kanseri, ağız, yutak ve yemek borusu kanseri, bilinç kaybı gibi etkileri olduğu kanıtlanmıştır.
Sigara, alkollü içki ve her türlü bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerin insan sağlığına, ekonomiye, aile huzuruna, milli ahlak ve savunma gücüne verdiği zararlar bugün rakamlara sığdırılamaz hale gelmiştir. Sigara ve alkol; sağlımıza zararlarının yanında, kullananların cebine ve ülke ekonomisine de büyük zararlar vermektedir.
Ülkemizde önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan ve bağımlılık yaptığı bilinen sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin mevcut zararlarını toplumumuza göstermenin yanında; bu alışkanlıkları bırakmanın ve bu alışkanlıklardan kaçınmanın yollarını da göstermek önem taşımaktadır. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımızın ALO 171 numaralı sigarayı bırakma danışma hattını arayabilirler. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızı sigara bırakma polikliniklerimize bekleriz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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