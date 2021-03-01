Eskişehir Barosu’ndan ‘Pandemi ve Ayrımcılık’ söyleşisi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Eskişehir Barosu ‘Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu’ tarafından organize edilen ‘Pandemi ve Ayrımcılık’ konulu söyleşilerin ilki internet üzerinden gerçekleşti.

Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Av. Hüseyin Akçar moderatörlüğünde başlayan söyleşide, Uzman Dr. Av. Ahmet Erzurumlu konuşmacı olarak katıldı. Pandemi sürecinde sağlık alanında görülen ayrımcılıkların neler olduğu ve sürecin sağlık hukukuna etkileri Uzman Dr. Av. Ahmet Erzurumlu tarafından katılımcılara anlatıldı. Uygulanan aşı önceliğinin önemi ve seyahat kısıtlamalarının hukuki dayanakları konuları, katılımcıların yoğun soruları ile işlendi.

Söyleşi davetini kabul ettiği için teşekkürlerini ileten başkan Av. Hüseyin Akçar, "Pandemi ve ayrımcılık konularını bir söyleşi dizisi şeklinde gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. Katılımlarından dolayı meslektaşlara teşekkürlerini ileten Akçar, "Komisyonumuz, Eskişehir için önemli faaliyetlere imza atacaktır" dedi.

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