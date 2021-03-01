Eskişehirspor altyapısında yeni görev dağılımı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un idari kadrosunda altyapı takımlarının yaş gruplarına göre yeni görev dağılımı yapıldı.

Eskişehirspor altyapısında yeni yapılanma projesi hayata geçti. Proje kapsamında bir araya gelen sportif ve idari kısımların yaş gruplarına göre görev dağılımları yapıldı. Yeni görevlerini alan sorumlular antrenman planlamaları, yönergeler ve talimatlar hakkında bilgilendirildi. Proje doğrultusunda hizmet içi eğitimin ilk etabı tamamlanmış oldu.

Yaş gruplarına göre görev dağılımları şu şekilde gerçekleşti:



Serdal EroyAltyapı Eğitim Sorumlusu, Erol Kara Altyapı İdari Sorumlusu, Evrensel Heper Atletik Performans Antrenörü, Yasin SöğütU19 takımı (A takımı yardımcı antrenörü), Berkant OnganU17 takımı, Serkan TopkayaKaleci Antrenörü

Gelişim Grupları; Serkan ÖzdemirU16 takımı, Bülent CoşkunoğluU15 takımı, Ufuk CıbırlarU14 takımı, Selçuk GülerU13 takımı, Burak ErdenKaleci Antrenörü

Eğitim Grupları; Ümit TosunU12 takımı, Yiğit CumalıU11 takımı, Berkant OnganU10 takımı, Bülent CoşkunoğluU9 takımı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.