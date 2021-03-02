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Felç geçiren eşi için sokağı çiçek bahçesine çevirdi

DHA

Felç geçiren eşi için sokağı çiçek bahçesine çevirdi


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de emekli Memduh Çetin (79), beyin kanaması sonucu felç geçiren 55 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin (75) için doktorların `daha çok güneş görmesi ve oksijen alması gerekiyor´ uyarısı üzerine evinin önündeki kaldırımı, çam ağaçları ve çiçekler dikip, bahçeye çevirdi. Çetin, eşinin ihtiyacı olan oksijeni, teneke kutular ile saksılara diktiği ağaçlar ve renkgarenk güllerden almasını sağlıyor.
Eskişehir´in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi´nde oturan Mücella Çetin, yaklaşık 15 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirdi. Yürüme güçlüğünün yanı sıra hafıza kaybına uğradı. 10 yıl önce Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde beyin ameliyatı olan Mücella Çetin´in 55 yılık hayat arkadaşı Memduh Çetin´e doktorlar `güneş görecek, vitamin alacak, daha çok oksijene ihtiyacı var´ uyarısında bulundu. Eşinin, çam ağaçları ve çiçekler arasında yaşayarak yaşam kalitesini emekli maaşıyla yükseltmek için kolları sıvayan Memduh Çetin, Vişnelik Mahallesi´ndeki apartman dairesini kiraya verdi. Ardından da Mamure Mahallesi´nde iki katlı bir apartmanın girişteki dairesini kiraladı. Çetin, eşinin daha rahat dışarı çıkabilmesi için daire kapısından apartman çıkışına kadar duvara, demir aparat monte etti. Toplam 50 saksıya, çam ağacının yanı sıra çeşitli çiçekler dikerek, evinin önündeki sokağı ve kaldırımı bahçeye çevirdi. Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye ekipleri de Memduh Çetin´in eşi için yarattığı bahçeye rahat oturabilmeleri için banklar yerleştirdi. 3 çocuk ve 5 torun sahibi olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de `sevgililer ve aşıklar parkı´ adını verdi.
ÇAM AĞACI İÇİN ZABITAYLA MÜCADELE ETTİM
Memduh Çetin, eşinin felç olduktan sonra yürüme güçlüğü çektiğini belirterek şunları anlattı:
"Eşimin hastalığa bağlı hafızası gitti. Beyin ameliyatı oldu. Şimdi yürüyebiliyor, hafızası yerine geldi. Kendi dairem, Vişnelik Mahallesi´nde. 2´ci katta bulunan daireye ulaşması çok zordu. Kiraya çıktım. Doktorlar, `güneş görecek, vitamin alacak´ dedi. İlk kiraya çıktığım daireye, iki çam ağacı diktim ve oturak koydum. Ancak zabıtalar `yasak´ dedi. Zabıtaları, ikna etmek için mücadele ettim. Sonra da kaldırımı daha güzel, daha geniş olan bu eve taşındık. Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinden birer tane oturak istedim. 50 adet saksıya, çam fidesi diktim. Şimdi kocaman oldular. Nane, lavanta, gül başta olmak üzere pek çok çiçeği, saksıda büyüttüm. Bu güzellik için yaklaşık bin lira masraf yaptım. Yazın suladığımda her tarafa, burcu burcu güzel kokular yayılıyor. Eşimin bu bahçede morali düzeldi, iyileşmesi hızlandı. Zabıta geldi gitti. İkna oldular, bankları yerleştirerek bahçeye katkıda bulundular. Mahalle halkından topladığımız 170 imzayı, belediyeye verdik. Kimsenin artık şikayeti yok. Bütün mahalle, bu güzelliği birlikte yaşadığımız için mutluyuz. Zabıta ile aramızda sorun kalmadı."
Bahçeye çevirdikleri sokakta, ilk günler saksılarının çok sık çalındığını dile getiren Çetin, "Artık herkes alıştı. Saksılarımızda ki çam ağaçları ile çiçeklerimizi eskiden olduğu gibi sürekli çalmıyorlar. Banklar zaten herkesin oturup bu güzelliği yaşaması için koyuldu" dedi.
`AŞIKLAR VE SEVGİLİLER PARKI´ KURALLARI
Mahalle halkı tarafından Çetin çiftinin yaşadığı sokağa verilen `aşıklar ve sevgililer parkı´nın kuralları var. Memduh Çetin, 55 yıldır eşiyle hiç ayrılmadıklarını belirterek kuralları anlattı:
"Biz hayatta bir gün ayrı yatmadık. Kavga etmedik. Dünyanın kuralı; evleneceksin, mutlu mesut yiyecek, içeceksin. Vakit geldi mi? Dört adamın omzuna binecek, gideceksin. Gençler, 6 ayda ayrılıyorlar. Yokluk da olur geçimsizlik de sabredeceksiniz." Eşinin çabalarıyla hızla sağlığına kavuştuğunu anlatan Mücella Çetin ise "Bahçem çok güzel. Köy kızıyım. Felç geçirince doktorların tavsiyesi üzerine Memduh, sokağı bahçeye çevirdi. Köyümüzde elmalarımız, zerdali ve vişnemiz vardı" diye konuştu.
'SEVGİLERİYLE BİZE ÖRNEK OLDULAR'
Çiftin komşularından Leyla Yalçınkaya da "Burada onlarla birlikte yaşadığımız için mutluyuz. Eşine değer vermesi, sevmesi bize örnek oldu. Onların birbirlerine olan ilgileri, burayı şenlendirdi. Her sabah eşini çıkartır, çiçekleri sular, akşamları bütün komşular toplanır çayımızı kahvemizi içeriz. Bize de unuttuğumuz aşkı sevgiyi hatırlattılar" dedi.
YÜRÜTEÇ HEDİYE ETTİLER
Eskişehir´de sosyal medya üzerinden kurdukları platformla ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Ayşegül Bozbaş ise yürümekte güçlük çeken Mücella Çetin´e tekerlekli walker (yürüteç) hediye etti. Bozbaş, "Teyzemiz felçli ve zor yürüyor. Amcamız da ona bakıyor. Teyzemizin bir yürütece ihtiyacı olduğunu duyduk ve getirdik. İnşallah yürüteçle daha rahat edecekler. Her ikisi de sevgileriyle, aşklarıyla hepimizle gönül bağı kurdular" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-03-02 10:47:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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