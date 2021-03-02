Polisin “dur” ihtarına uymadılar, otomobilleri bir evin duvarına çarpınca yakalandılar

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Eskişehir’de polisin “dur” ihtarına uymayıp otomobille kaçan 4 kişi, aracın bir evin duvarına çarpması sonucu yakayı ele verdi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Şarhöyük Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araçtaki 4 şüpheli şahıs içinde bulunduğu otomobil Şenay Sokak’ta bir evin duvarına çarptı. Kazanın ardından hafif yaralanan şüpheliler Ş.Y., R.B., Ş.B.İ. ve B.Y. polis ekiplerince yakalandı.

Şahıslar sağlık kontrollerinin ardından gözaltına alınırken, şüphelilere ait araçta yapılan aramada; 1 adet tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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