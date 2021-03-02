İzin İrtifak Şubesinin seminerleri tamamlandı

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Hizmetiçi seminerlerine İzin İrtifak Şube Müdürlüğü ile devam edildi.

Eskişehir, Çatacık, Mihalıççık ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüklerinde düzenlenen eğitimlere, eğitimci olarak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan, Şube Müdürü Erkan Yurt ve Şube Mühendisi Abdullah Bardakçıoğlu katıldı.

İşletme Müdür Yardımcılarına, Orman İşletme ve Kadastro Mülkiyet Şeflerine, orman sayılan alanlarda verilecek izinlere ait iş ve işlemler özellikle ORBİS (Orman Bilgi Sistemi) eizin modülünde anlatılarak, bu kapsamda yapılacak uygulamalar ile kazanılan bilgi, beceri ve kişisel gelişimin arttırılması konuları anlatıldı. Çalışmalar ve özellikle izin raporlarının tanzimi uygulamalı gösterildi.

Eğitimin sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

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