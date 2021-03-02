Eskişehir´de kar sevinci

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de aralıklarla etkili olan kar yağışında, kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, vatandaşlar da cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de aralıklarla süren kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Porsuk Çayı kenarında yürüyüşe çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla kar manzarası çekerken, lapa lapa yağan kar altında selfie yaptı. Eskişehir Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün boyu aralıklarla sürecek kar yağışı, yarın yerini güneşli havaya bırakacak. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2021-03-02 14:53:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.