Normalleşme sonrası denetimler hız kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşme sonrası denetimler hız kazandı

İHA

Normalleşme sonrası denetimler hız kazandı

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs ile mücadelede yeni normalleşme sonrasında denetim çalışmalarını artırdı.
Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Korona virüs ile mücadelede yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri yayımlanan genelgeler kapsamında çalışma şartları yeniden belirlenen işletmelerin kurallara uygunluğunu yerinde inceliyor. Ekipler otel, spor merkezi, kıraathane, bay bayan kuaför, lokanta, kafeterya, market gibi işletmelerde kontrol çalışmalarında bulunarak, şartların yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ediyor. Ekipler işletmelerdeki sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması yönünde esnafı uyarırken, vatandaşlar da denetimlerden dolayı memnun olduklarını belirtiyor.
Yetkililer, vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yaptı. Ayrıca karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda ise Mavi Masa hattından yetkililere ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de kar sevinci
YEREL HABERLER Eskişehir´de kar sevinci
Cengiz Seçsev'den TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev: "Gençleri kaybetmek istemiyoruz"
YEREL HABERLER Cengiz Seçsev'den TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor ...
Başkan Kurt, geri dönüşüm tesisini gezdi
YEREL HABERLER Başkan Kurt, geri dönüşüm tesisini gezdi
Uzmanı sigara bırakma yöntemlerini anlattı ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülcan Güleç "Bağımlılıktan kurtulmada sigarasız bir yaşamı arzulama ve kararlı yaklaşımın çok önemli" “Sigara kullanımı her beş ölümden biri ile ilişkili”
YEREL HABERLER Uzmanı sigara bırakma yöntemlerini anlattı ESOGÜ Tıp ...
Seyhan: “ülkemizi ve milletimizi ekonomik olarak rahatlatacak en iyi yol ihracattır”
YEREL HABERLER Seyhan: “ülkemizi ve milletimizi ekonomik olarak ...
İzin İrtifak Şubesinin seminerleri tamamlandı
YEREL HABERLER İzin İrtifak Şubesinin seminerleri tamamlandı
Polisin “dur” ihtarına uymadılar, otomobilleri bir evin duvarına çarpınca yakalandılar
YEREL HABERLER Polisin “dur” ihtarına uymadılar, otomobilleri bir ...
Yerli ürün çıkınca fiyatı yarı yarıya düştü Şili'den gelen ve kilosu 800 liraya satılan eriğin fiyatı 400 liraya düştü Mart sonunda 15, yazın ise 4-5 liraya kadar düşmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Yerli ürün çıkınca fiyatı yarı yarıya düştü Şili'den ...
Eskişehir'de ‘yüz yüze eğitim’ için ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de ‘yüz yüze eğitim’ için ilk ders zili ...
COVİD 19 inmeye neden olabiliyor Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre: "Beyin damar hastalıklarında erken müdahale çok önemli"
YEREL HABERLER COVİD 19 inmeye neden olabiliyor Özel Ümit Vişnelik ...
Eskişehir’de dün yazdı bugün kış Güneşli günün ertesinde kar kenti beyaz örtüyle yeniden kapladı
YEREL HABERLER Eskişehir’de dün yazdı bugün kış Güneşli günün ...
Felç geçiren eşi için sokağı çiçek bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER Felç geçiren eşi için sokağı çiçek bahçesine çevirdi
“13 İl 1000 eTwinner" adlı Çevrimiçi eTwinning Çalıştayı başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER “13 İl 1000 eTwinner" adlı Çevrimiçi eTwinning ...
Çörekotunda fiyat artışı yüzde 100'e ulaştı Covid-19 pandemisi dolayısıyla rağbet edilen bağışıklığı güçlendiren bitkisel ürünler arasında çörekotu da var Dünyanın en kaliteli grubuna giren Anadolu çörekotuna Avrupa ve Amerika’dan yoğun talep gösteriyor Çörekotu ihracatı hem yerli satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ediyor Kilogram fiyatı 30 liradan 70 liraya yükselince satıcı müşteriye ne cevap vereceğini şaşırdı
YEREL HABERLER Çörekotunda fiyat artışı yüzde 100'e ulaştı Covid-19 ...
Bir kurye daha ölümden döndü
YEREL HABERLER Bir kurye daha ölümden döndü
Esnaf uzun süre sonra tencerelerini kaynattı Normalleşme kararı esnafa bayram havası yaşattı Eskişehir’deki lokanta esnafı Yaşar Balaban: “Yeniden doğmuş gibi olacağız, bismillah diyerek işimize başladık”
YEREL HABERLER Esnaf uzun süre sonra tencerelerini ...
Hafriyat sırasında mermer lahit bulundu
YEREL HABERLER Hafriyat sırasında mermer lahit bulundu
Eskişehirspor altyapısında yeni görev dağılımı
YEREL HABERLER Eskişehirspor altyapısında yeni görev dağılımı
Hafriyat atıklarının arasından 'mermer lahit' çıktı Belediye işçilerinin hafriyat arasında bulduğu lahit incelemeye alındı
YEREL HABERLER Hafriyat atıklarının arasından 'mermer lahit' ...
Jandarma bulduğu kadının kimliğini “Sevgi İzi” numarasından tespit etti
YEREL HABERLER Jandarma bulduğu kadının kimliğini “Sevgi İzi” ...
Eskişehir Barosu’ndan ‘Pandemi ve Ayrımcılık’ söyleşisi
YEREL HABERLER Eskişehir Barosu’ndan ‘Pandemi ve Ayrımcılık’ ...
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’den ‘Yeşilay Haftası’ mesajı
YEREL HABERLER Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’den ...
DAK’tan 1-7 Mart Deprem Haftası mesajı
YEREL HABERLER DAK’tan 1-7 Mart Deprem Haftası mesajı
EGES’ten Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER EGES’ten Başkan Ataç’a ziyaret