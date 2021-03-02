Eskişehirspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

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TFF 1. ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 25. haftasında karşılaşacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde başladı. Vali Hanefi Demirkol tesislerinde yapılan antrenmanda siyah kırmızılı oyuncular, ısınmanın ardından pas, şut ve koordinasyon çalıştı.

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