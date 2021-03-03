ESOGÜ AKUT’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ESOGÜ AKUT’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

İHA

ESOGÜ AKUT’tan ihtiyaç sahiplerine yardım

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) AKUT Öğrenci Topluluğu ekipleri tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için çeşitli malzemeler dağıtıldı.
Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan ESOGÜ AKUT Öğrenci Topluluğu’ndan Fatma Gül Keskin, “ESOGÜ AKUT olarak bu zorlu pandemi döneminde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin önceden topluluğumuza göndermiş olduğu yaklaşık 400 adet bebek bezi, çocuklar için sırt çantası ve kırtasiye setlerini AKUT Eskişehir aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaları için Odunpazarı bölgesinde bulunan muhtarlara teslim ettik. Pandemi sebebi ile kısıtlı şekilde gerçekleştirdiğimiz etkinlik sonrası, AKUT ESOGÜ gönüllüleri olarak kalabalık bir şekilde birçok kalbe dokunduğumuz günlerin bir an önce gelmesini temenni ederiz. Desteklerinden ötürü AKUT Arama Kurtarma Derneğine, AKUT Eskişehir ekibine ve Eskişehir Odunpazarı bölge muhtarlarına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Camisiz minare restore edilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Camisiz minare restore edilmeyi bekliyor
Eskişehirspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına ...
Başkanlar Eskişehir sanayisinin geleceğini konuştu
YEREL HABERLER Başkanlar Eskişehir sanayisinin geleceğini konuştu
Eskişehir´de uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Eskişehir´de uyuşturucuya 1 tutuklama
Sokak kısıtlamasında polisten kaçan şüphelilerin aracı duvara çarptı
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasında polisten kaçan şüphelilerin ...
Eskişehir’e yeniden yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Eskişehir’e yeniden yağan kar kartpostallık ...
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1'i ...
`Orta riskli´ Eskişehir'de kafe ve restoranlar açıldı
YEREL HABERLER `Orta riskli´ Eskişehir'de kafe ve restoranlar açıldı
Başkan Ataç’tan normalleşme değerlendirmesi "Eskişehir’imizi hep birlikte kurallara uyarak mavi seviyeye taşıyabiliriz”
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan normalleşme ...
Normalleşme sonrası denetimler hız kazandı
YEREL HABERLER Normalleşme sonrası denetimler hız kazandı
Eskişehir´de kar sevinci
YEREL HABERLER Eskişehir´de kar sevinci
Cengiz Seçsev'den TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev: "Gençleri kaybetmek istemiyoruz"
YEREL HABERLER Cengiz Seçsev'den TÜFAD'a ziyaret Eskişehirspor ...
Başkan Kurt, geri dönüşüm tesisini gezdi
YEREL HABERLER Başkan Kurt, geri dönüşüm tesisini gezdi
Uzmanı sigara bırakma yöntemlerini anlattı ESOGÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülcan Güleç "Bağımlılıktan kurtulmada sigarasız bir yaşamı arzulama ve kararlı yaklaşımın çok önemli" “Sigara kullanımı her beş ölümden biri ile ilişkili”
YEREL HABERLER Uzmanı sigara bırakma yöntemlerini anlattı ESOGÜ Tıp ...
Seyhan: “ülkemizi ve milletimizi ekonomik olarak rahatlatacak en iyi yol ihracattır”
YEREL HABERLER Seyhan: “ülkemizi ve milletimizi ekonomik olarak ...
İzin İrtifak Şubesinin seminerleri tamamlandı
YEREL HABERLER İzin İrtifak Şubesinin seminerleri tamamlandı
Polisin “dur” ihtarına uymadılar, otomobilleri bir evin duvarına çarpınca yakalandılar
YEREL HABERLER Polisin “dur” ihtarına uymadılar, otomobilleri bir ...
Yerli ürün çıkınca fiyatı yarı yarıya düştü Şili'den gelen ve kilosu 800 liraya satılan eriğin fiyatı 400 liraya düştü Mart sonunda 15, yazın ise 4-5 liraya kadar düşmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Yerli ürün çıkınca fiyatı yarı yarıya düştü Şili'den ...
Eskişehir'de ‘yüz yüze eğitim’ için ilk ders zili çaldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de ‘yüz yüze eğitim’ için ilk ders zili ...
COVİD 19 inmeye neden olabiliyor Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Rabia Sedef Üre: "Beyin damar hastalıklarında erken müdahale çok önemli"
YEREL HABERLER COVİD 19 inmeye neden olabiliyor Özel Ümit Vişnelik ...
Eskişehir’de dün yazdı bugün kış Güneşli günün ertesinde kar kenti beyaz örtüyle yeniden kapladı
YEREL HABERLER Eskişehir’de dün yazdı bugün kış Güneşli günün ...
Felç geçiren eşi için sokağı çiçek bahçesine çevirdi
YEREL HABERLER Felç geçiren eşi için sokağı çiçek bahçesine çevirdi
“13 İl 1000 eTwinner" adlı Çevrimiçi eTwinning Çalıştayı başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER “13 İl 1000 eTwinner" adlı Çevrimiçi eTwinning ...
Çörekotunda fiyat artışı yüzde 100'e ulaştı Covid-19 pandemisi dolayısıyla rağbet edilen bağışıklığı güçlendiren bitkisel ürünler arasında çörekotu da var Dünyanın en kaliteli grubuna giren Anadolu çörekotuna Avrupa ve Amerika’dan yoğun talep gösteriyor Çörekotu ihracatı hem yerli satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ediyor Kilogram fiyatı 30 liradan 70 liraya yükselince satıcı müşteriye ne cevap vereceğini şaşırdı
YEREL HABERLER Çörekotunda fiyat artışı yüzde 100'e ulaştı Covid-19 ...