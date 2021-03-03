Odunpazarı’ndaki ahşapçılar normalleşme sürecinden umutlu El yapımı tahta oyuncaklar alıcılarını bekliyor Yüz yüze eğitimin olmaması, ahşap imalatçısının siparişlerini etkiledi

Eskişehir’in tarihi bölgesi Odunpazarı’nda aile işletmesi olarak ahşap oyuncak ve ürün imalatı yapan İspirli ailesinin, normalleşme sürecinden beklentileri büyük. Yüz yüze eğitimlerine ara verilen mimarlık ve mühendislik öğrencilerinin siparişlerindeki düşüşten etkilendiklerini belirten aile üyelerinden Süleyman Berkay İspirli, buna karşılık özel oyuncak imalatı için siparişler almaya devam ettiklerini aktardı.

Babası İsmet İspirli’nin öğretmenlik mesleğini bırakarak bu dükkânı açtığını anlatan Süleyman Berkay İspirli, “Aile olarak 11 yıldır burayı işletiyoruz. Babam Edebiyat öğretmeni ancak, daha sonra bu mesleği bıraktı. Küçüklüğünde de kendisi ufak tefek tahta oyuncak yaptığı ve eli de yatkın olduğu için bu dükkânı açtı. Bu şekilde devam etti, siparişler almaya başladı ve derken bu oyuncak dükkanını işletmeye başladık. Çocuk oyuncaklarının yanı sıra genel olarak üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerden siparişler alıyoruz. Öğrenciler proje ödevleri için genelde maket, modelleme, çizim gibi siparişlerle geliyorlar” ifadelerini kullandı.



“Normalleşme sürecinde daha fazla satış olacağını düşünüyoruz”

Pandemi sürecinde üniversitelerin yüz yüze eğitime ara vermesinden olumsuz etkilendiklerini de dile getiren İspirli, “Öğrencilerden gelen siparişlerde ciddi oranda azalma oldu. Pandemi sürecinde herkes gibi biz de maddi olarak bazı sıkıntılar yaşadık. Daha çok sosyal medyaya yönelmeye çalıştık, dükkândan da ufak tefek satışlar yapabildik. Normalleşme sürecinde daha fazla satış olacağını düşünüyoruz, ancak yine üniversiteler açılmayacağı için genel siparişlerimiz az olacaktır. Uygulamalı ders işleyen bölümlerden gelecek siparişler olabilir, onları bekliyoruz. Eski döneme kıyasla normalleşme sürecinde satışlarımızda çok daha büyük bir artış bekliyoruz. Tarihi bir bölgedeyiz, ürettiğimiz nostaljik oyuncaklar bu bölgeyi gezen insanların da ilgisini çekiyor” diye konuştu.

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