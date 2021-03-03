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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çam'dan "Katılımcı gençler olun" tavsiyesi

İHA

Başkan Çam'dan "Katılımcı gençler olun" tavsiyesi

Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, “Başkanla Gençlik Buluşmaları” kapsamında lise ve orta öğretim öğrencileri ile bir araya geldi.
Kapıkaya Kıraathanesinde gerçekleşen etkinliğe AK Parti Sarıcakaya İlçe Başkanı M. Fatih Er, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Ada, Meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Çam, onlara tecrübelerini aktardı, gençlerin sorularını cevapladı. Başkan Çam gençlere hitaben “Katılımcı bir süreç izleyin. Mesela gençlerimizin her konuda fikirleri olmalı. Bizlere fikirlerinizi her daim açıkça iletebilirsiniz. Unutmayın ki geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Bizlerden sonra buralara sizler geleceksiniz. Yaşadığınız yeri sahiplenin. Organizasyonlar yapın, program ayarlayın” dedi.
Sohbet havasında geçen program soru ve cevaplarla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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