Eskişehir’de bazı vatandaşlar çöp konteynırına alışamadı

Eskişehir’in Şirintepe Mahallesi’ne birkaç ay önce çöp konteynırları getirilmesine rağmen bazı vatandaşlar, çöplerini sokaktaki belli yerlere bırakmaya devam ediyor.

Birkaç ay önce Eskişehir Şirintepe Mahallesi’ne Tepebaşı Belediyesi tarafından birçok çöp konteynırı yerleştirilmesine ve bu konteynırlar arasında kısa mesafeler olmasına rağmen vatandaş, çöplerini hala sokakların belli köşelerine bırakmaya devam ediyor. Görüntü kirliliğine yol açan bu çöpler, sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ararken parçalaması nedeniyle sokaklara dağılıyor.



Tamamen alışkanlık

Çöpünü kısa bir mesafe olmasına rağmen konteynır yerine sokaktaki belli bir birikintiye bırakmayı tercih eden bir vatandaş, “Aslında olabildiğince konteynırlara atmaya özen gösteriyorum, fakat insanlar buraya attığı için ben de şimdi buraya atmış bulundum. Tamamen alışkanlık” diye konuştu.

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