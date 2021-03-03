İhracatta toparlanma başladı Eskişehir Sanayi Odası ihracat verilerini değerlendirdi Eskişehir’de düşen ihracat, alınacak önlemler sonucu artabilir

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat verileri değerlendirdi. Eskişehir'in Şubat ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 1'lik düşüşle 82,6 milyon dolar olarak gerçekleştiği değerlendirmede vurgulandı.

2020 yılının Şubat ayında 88,2 milyon dolar olan ihracatta 2021 yılının Şubat ayında yüzde 6'lık bir azalma meydana geldiğini ifade edilen yazılı açıklamada, “OcakŞubat dönemine bakıldığında 2020 yılında 179,7 milyon dolar olan Eskişehir ihracatı, 2021 yılının aynı döneminde 165,7 milyon dolara geriledi. Dünya genelindeki salgın nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre yaklaşık yüzde 8'lik bir kayıp söz konusu. Gerilemede salgının etkileriyle birlikte özellikle havacılık sektöründe yaşanan sorunlar da önemli bir rol oynuyor” görüşüne yer verildi.

“Alınan önlemlerle ihracat toparlanabilir”

Gerçekleşen rakamlarda pandeminin etkilerinin görüldüğünün altını çizilen açıklamada, alınan önlem ve tedbirlerle önümüzdeki dönemde ihracatın toparlanmasını ve açığın kapatılmasını beklendiği de vurgulandı. İhracatta bir düşüş olmasına rağmen, geçtiğimiz aylarda yüzde 20'lerin üzerine çıkan gerilemenin oldukça hafiflediğini belirten açıklamada, önümüzdeki dönemde ihracat performansının 2019 yılı rakamlarını yakalayacağı, 2021 yılının da büyük bir kayıp yaşamadan kapatılacağı öngörüldü.

ESO’nun ihracata ara vermediği belirtildi

Yapılan açıklamada, ESO olarak ihracat faaliyetlerine ara verilmediği, online olarak birçok uluslararası tedarikçi günü ve ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Üyelerin rekabet gücünü artıracak özel projelerin devreye alındığının altı çizilen açıklamada, 2020 yılında 15 çevrim içi ikili iş görüşmesi etkinliği yapıldığı ve bu etkinliklerde 1000'in üzerinde iş görüşmesi gerçekleştiği, ihracat alanındaki çalışmaların artarak devam edeceği hatırlatıldı.

"Üyelerden öneriler alındı"

Oda olarak Eskişehir ihracatını arttırmaya yönelik yapılabileceklerinin sürekli araştırdığı, bu konuda ESO Üyeleri ile de istişare içerisinde olduklarına dikkat çekilen açıklamada, “En son ihracatımızın durumunu ortaya koymak için yaptığımız çalışmada üyelerimizden önemli geri dönüşler aldık. Özellikle Eskişehir ihracatını arttırmaya yönelik taleplerini belirledik. Bunlar içerisinde özetleyecek olursak ihracat için destekler ve mali politikalarının yanı sıra üyelerimizin bazı önerileri oldu. Örneğin; katma değerli ürün üretimini teşvik etmek amacıyla yeni destekler oluşturulması, markalaşma ve yurtdışı tanıtım konusunda destekler arttırılması, firmaların özgün tasarım geliştirmeleri için destekler verilmesi, ürün ambalaj tasarımlarını geliştirmek için projeler gerçekleştirilmesi gibi. Bu önerileri ve talepleri bizler de ilgili kurumlar ve bakanlıklarımızla paylaştık” denildi.

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