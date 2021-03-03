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Eskişehir'in Seyitgazi Muhtarlar Derneği Olağan Kongresi'nde Başkan Erhan Erden güven tazeledi.

Seyitgazi Ziraat Odası toplantı salonunda düzenlenen kongrede 51 muhtar oy kullandı. Başkanlık için Beykışla Muhtarı Erhan Erden ve Aksaklı Muhtarı Abdullah Akkurt'un yarıştığı seçimde, 30 oy alan Beykışla Muhtarı Erhan Erden tekrar Seyitgazi Muhtarlar Derneği Şube Başkanı olarak seçildi.

Seçilmesinden dolayı teşekkür konuşması yapan Erden; "Muhtar arkadaşlarımızın tek hedefi vardır. Bize güvenen, her zaman da yaptığımız çalışmalarda destek veren, sahip çıkan mahalle sakinlerimize günün 24 saatinde hizmet etmektir. Kongremize katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seyitgazi Muhtarlar Derneği yönetimi, Erhan Erden,Yüksel Ok, Nazif Şükrü Yavuz, Halil Çetin, Haluk Akça, Selami Özdemir, İsmail Ünal, İsmet Yücel, İsmail Hakkı Şahin, Osman Zeki Yıldırım, Soner Mutlu Büyükcan ve Muammer Arslangiray'dan oluştu.

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