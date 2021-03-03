Av sezonu bitiş tarihi 7 Mart olarak belirlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü, 202021 av sezonun bitiş tarihinin 7 Mart olarak belirlendiğini açıkladı.

Bazı kriterler göz önünde bulundurularak alınan komisyon kararıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "20202021 av dönemi Merkez Av Komisyonu kararı ile belirlenen 22 Ağustos 2020 tarihinde başlamış olan av sezonu, 7 Mart 2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibarıyla ülke genelinde av yasağı başlayacak. Av sezonunun açılacağı ve resmi gazete yoluyla duyurulacak tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması, gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacak" denildi.

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