Anadolu Üniversitesi ile Finlandiya Jyvskyl Üniversitesi arasında lisansüstü eğitim iş birliği imzalandı

Anadolu Üniversitesi, Finlandiya Jyvskyl Üniversitesi ile lisansüstü eğitim iş birliğine imza attı.

İş birliği, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Saime Önce ve Jyvskyl Üniversitesi Faculty of Information Technology Dekanı Prof. Dr. Pasi Tyrvinen tarafından imzalandı. İş birliği kapsamında, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün bir uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler her üç modülden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Eğitim, üç modülden oluşuyor

EADTU (Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği) Koordinasyonunda, Türkiye’den Anadolu Üniversitesi ve AB ülkelerinden 14 üniversitenin partner olarak yer aldığı Avrupa Kısa Öğretim Programları (eSLP) başlıklı AB Projesi, 2018 yılından itibaren devam ediyor. Erasmus+ Programı, KA3: Support for Policy Reform Initiatives for Policy Innovation "Forward Looking Cooperation Projects" kapsamında desteklenen iş birliği, Türkiye'den Anadolu Üniversitesi, Finlandiya'dan Jyvskyl Üniversitesi, Almanya'dan Fern Üniversitesi ve Portekiz'den Aberta Üniversitesi ile "Dijital Eğitim Yeterlikleri Kazandırma” başlıklı, üç modülden oluşuyor.

Yükseköğretimde mikrokredilendirmeye dayanan proje, dijital eğitim yeterlikleri kazandırma programı, öğretme ve öğrenmede dijital yeterlilikleri geliştirmeyi hedefliyor. Dijital Eğitim Yeterlikleri Kazandırma Programının ilk modülü, Almanya'dan Fern Üniversitesi, ikinci modülü Anadolu Üniversitesi ve üçüncü modülü Portekiz'den Aberta Üniversitesi tarafından geliştirildi. Programın ikinci modülü olan Teaching and Learning with Digital Resources modülü, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanları Doç. Dr. Mehmet Fırat ve Öğr. Gör. Aysun Güneş tarafından geliştirildi.

Digitally Competent Educators sertifikası verilecek

Program kapsamında sunulan üç modülü başarıyla tamamlayanlara, Jyvskyl Üniversitesi tarafından tüm partnerlerin bilgilerinin yer aldığı Digitally Competent Educators sertifikası verilecek. Modüller ile ilgili detaylı bilgiye Digitally Competent Educators Study Modules web sayfasından ulaşılabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.