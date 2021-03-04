İki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası davasında ilk duruşma Kazaya karışan otobüs şoförü Mesut İ'nin iddiaları: “Patrona otobüsü yaptırmasını söyledim, ama yaptırmadı “Şirket avukat gönderip otobüsün arızalarından bahsetmememi istedi”

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında meydana gelen, 2 fabrika işçisinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoförün yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında kazada hayatını kaybeden Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz'un (28) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. İddianamede hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen otobüs şoförü tutuklu sanık Mehmet İ. (28) duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı.



“Patrona aracı yaptırmasını söyledim, ama yaptırmadı”

Otobüs şoförü Mehmet İ., mahkemede avukat istemediğini belirterek savunmasını kendisinin yapacağını söyledi. Kazada kusuru bulunmadığını öne süren ve kullandığı otobüsün hareket aksamında arıza olduğunu belirten Mehmet İ., “Aracın ön takımları arızalıydı, araç sağa çekiyordu ve direksiyon kilitleniyordu. Patrona çok söyledim, ama yaptırmadı. Alkollü değildim, uyumadım da. Ben fırsat buldukça otobüsü kendim yaptırıyordum, ancak yine bozuluyordu. Firma yetkilileri ‘araba zaten değişecek’ diye umursamadılar. Kazada ise araba sağa çekince kontrolü kaybettim ve kaldırıma çarptım. Otobüs devrildi. Benim kusurlu bir eylemim yoktur” dedi.



“Şirket avukat gönderip otobüsün arızalarından bahsetmememi istedi”

Mahkeme heyetinin, soruşturma sürecinde emniyette ve savcılıktaki ifadesinde çelişkiler olması üzerine Mehmet İ.’den açıklama istemesi üzerine otobüs şoförü, “Şirket bana avukat gönderip otobüsün arızalarından bahsetmememi istedi. Bu sebeple mahkemede avukat istemediğimi söyledim ve şimdi söylediklerim doğrudur” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti kazada yaralanan ve davaya katılma talebinde bulunan Ekrem U., Rasim G., Serkan K. ve Serkan Ö.’nün ifadelerini dinledi. Ayrıca kazada hayatını kaybeden Hüseyin Bayramoğlu ve Zuhal Boz’un yakınları da şikâyetçi olduklarını belirterek davaya katılma talebinde bulundu.



“Sabah vardiyalarında hep uykulu olduğunu görüyordum”

Kazada yaralananlardan Ergin B., mahkemedeki ifadesinde, “Sanığın kullanmış olduğu servisle işe gidiyordum. Otobüs hızlıydı. Birden sağa sola savrulduk. Kaldırıma çarptı ve yüksek bir ses duydum. Gözlerimi açtığımda otobüsün üzerime düşeceğini gördüm ve son anda kaçtım. Otobüs sonra düştü. Sanığı olay günü uykulu gördüm Sabah vardiyalarında uykulu olduğunu hep görüyordum. Kazada sol omzumdan, sağ el bileğimden ve kaburgalarımdan yaralandım. Sanıktan şikâyetçiyim” dedi. Kazada ağır yaralanan Rasim G. ise, “Omuzumda 3 tane kırık vardı. Yoğun bakımda yattım. Fizik tedavim yeni bitti. Sanıktan şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.



Otobüs şoförünün SRC ve psiko teknik belgesi yokmuş

Taraf avukatları otobüs şoförünün servis aracı kullanmak için gerekli olan SRC ve psiko teknik belgelerinin olmadığını mahkeme heyetine sundu. Heyet, incelemelerin tamamlanması için duruşmanın 29 Nisan tarihine ertelenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Öte yandan otobüsün taşıdığı işçilerin çalıştığı fabrika ve otobüs firması hakkında da soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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