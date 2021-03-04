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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doldurulmuş makaron satışı yapan 2 işletme sahibi yakalandı

İHA

Doldurulmuş makaron satışı yapan 2 işletme sahibi yakalandı

Eskişehir’de tütün doldurulmuş makaron satışı yaptığı tespit edilen bakkal ve tütüncüye operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu mahallesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini A.Y. isimli şahsın yaptığı bakkal dükkânında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satıldığı tespit edildi. Bakkal sahibinin, bu ürünleri Şirintepe mahallesindeki bir tütün işletmesinden aldığı bilgisinin alınması üzerine; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı. İşletmelerde yapılan aramalarda; bakkal dükkânında 36 paket, tütüncü dükkânında ise 220 paket toplam 256 paket içi tütün doldurulmuş makaron ve 29 kilogram faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kıyılmış tütün ele geçirildi.
İşlemleri tamamlanan A.Y. ve Y.A. isimli şüpheliler “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontol şartıyla serbest bırakıldı.

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