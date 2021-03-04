Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı

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Eskişehir’de yapılan uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Uluönder mahallesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespiti edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 2 şahıstan, uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen kişinin evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 9,58 gram bonzai, 0,99 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıslardan birine ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçunu işlediği tespit edilen O.D. isimli şahıs ise Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şütpheli, işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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