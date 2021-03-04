Açık Oto Pazarı yeniden açılıyor

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Tepebaşı Belediyesi Açık Oto Pazarı, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, Mayıs 2018’de şehirdeki en büyük oto pazarı olarak hizmete giren ve ikinci el oto satışında vatandaşların vazgeçilmezi haline gelen merkezin, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bir süredir hizmet vermediğini, kontrollü normalleşme süreci ile de yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi. 7 Mart Pazar günü açılacak olan oto pazarı, 07.0016.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Belediye yetkilileri, Açık Oto Pazarı’nda korona virüse karşı tüm önlemlerin titizlikle uygulandığını ifade ederken, vatandaşları da kurallara hassasiyet göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.

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