Eskişehir´de uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan O.D. tutuklandı. Şüphelinin üst aramasında 9,58 gram bonzai ile 0,99 gram metamfetamin ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen O.D.' nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin operasyonuyla Uluönder Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 9,58 gram bonzai ile 0,99 gram metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen O.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-03-04 16:44:06
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