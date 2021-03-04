Eskişehir’de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

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Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Seyitgazi ilçesi Gökbahçe mahallesi Afyonkarahisar karayolu Pancar Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Sürücü Eyüb Ç.(73), kullandığı 03 ABD 827 plakalı minibüsü ile Afyonkarahisar’dan Eskişehir istikametine seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Minibüsün yolun aşağısına devrilmesiyle meydana gelen kazada araç sürücüsü Eyüp Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan iki kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Fatma Ç.(67) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden eşlerin torunu olduğu belirtilen Eyüb Ç.(24)'nin tedavisi sürüyor.

Olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca soruşturma başlatıldı.

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