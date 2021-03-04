Jandarma Komutanı Atasoy trafik denetimine katıldı

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Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Seyitgazi karayolu üzerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

EskişehirSeyitgazi karayolu üzerinde gerçekleştirilen Jandarma Sabit Yol Kontrol Noktası uygulaması Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından gerçekleştirildi. Denetim esnasında uygulama noktasına gelen sürücü ve yolculara; kontrollü normalleşme döneminde maske, mesafe, temizlik temel prensipleri başta olmak üzere kurallara uymanın her zamankinden daha önemli ve toplumsal bir sorumluluk olduğu belirtildi. Hayatın her alanının normalleşmesinde, tüm kurallara uyulmasının sağlık için herkesin birbirine karşı sorumluğu olduğu hatırlatıldı.

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