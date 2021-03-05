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15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

DHA

15 metrelik ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı


Engin ÖZMENCaner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´in Tepebaşı ilçesinde yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hayvan barınağına götürüldü.
Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi´ndeki kaldırımda bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki ağaca tırmanan kedi, mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, sepetli merdivenle kediyi kurtardı. Caddede toplananlar ise kediyi kurtaran itfaiye ekibini alkışlayarak, teşekkür etti. Su ve mama verilen kedi, hayvan barınağına götürüldü.
Kedinin köpeklerden kaçarak ağaçta mahsur kaldığını söyleyen Şenay Doğu, "Köpekler kovalayınca ağaca çıktı. İtfaiye ekiplerine haber verdim. Kedimiz sonunda kurtuldu. Çok korkmuştu, mama ve su verdik ve sakinleşti" dedi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-03-05 11:30:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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