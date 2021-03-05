Yalnız yaşadığı evinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybetti

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Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Dağdelen (60) hayatını kaybetti.

Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Çember Sokak'taki evinde yalnız yaşayan İbrahim Dağdelen'den haber alamayan yakınları, bu sabah saat 10.30 sıralarında adrese geldi. Kapının açılmaması üzerine pencere camını kırıp, içeri giren aile, Dağdelen'i hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Dağdelen'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatını kaybettiğini belirledi.

Dağdelen'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-03-05 13:11:21



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