Küçük Doruk’un adını taşıyan telefoncu boşaltıldı Tokkal ailesinin işletmeciliği yaptığı dükkân kiralanmayı bekliyor

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Eskişehir’de, evlerinde bıçaklanarak öldürülen Tokkal ailesinin işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkânı, olaydan sonra boşaltılarak tekrardan kiralığa çıkartıldı.

Eskişehir’de Emelİlkay Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk evlerinde canice bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, katil zanlısının baba Tokkal’ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğunu tespit etmişti. Tokkal ailesinin Hamamyolu caddesi üzerinde işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkânı ise olayın ardından boş kaldı. 4 yaşındaki küçük Doruk’un adına taşıyan işletme tekrardan kiralanmayı bekliyor.

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