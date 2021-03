Başkan Ataç Tepebaşı’nın kadın emekçilerine seslendi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Tepebaşı Belediyesi kadın personeli ile bir araya gelen Başkan Ataç, “Nerede kadın çalışan varsa, orada iyi hizmet vardır, oradaki işler düzenli ilerler. Kadının yüzü gülerse, iş yerinde de evde de herkesin yüzü güler.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Tepebaşı Belediyesi’nin kadın çalışanları ile bir araya geldi. Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Tepebaşı Belediye Meclis üyelerinin katıldığı program, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 11 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasındaki şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende kadınlara hitap eden Başkan Ataç da sözlerine tüm şehitlerimiz için rahmet, milletimize de başsağlığı dileyerek başladı. Başkan Ataç, “Tepebaşı bölgemizde, yaklaşık 20 yıllık sürede çok güzel gelişmeler oldu. Tepebaşı bugün Türkiye’nin ve dünyanın tanıdığı bir ilçe haline geldi. Bu gelişimde belediyemizde görev alan kadın, erkek herkesin hakkı var. Tepebaşı’nda eğer benim siyasi bir başarım varsa, bu da kadınlarımız sayesinde olmuştur. 2009’dan sonra çalışanlarımız arasında kadınlarımızın oranı ciddi biçimde arttı. 1997 çalışanımızdan 624’ü kadınlarımızdan oluşuyor. Oranı da yüzde 31,2’ye ulaşıyor. Yakın gelecekte bu oranı daha da artıracağız. Bölgemizdeki başarıyı ifade ederken, Tepebaşı halkının da hakkını yemeyelim. Halkımız da her zaman yanımızda oldu, yaptığımız güzel işleri takdir etti, siyasi görüş fark etmeksizin bizlere oy verdi. Değerli halkımızı selamlıyorum. Yaptığımız proje ve çalışmalara bakıldığında; Hanımeli Sokağımız, Belde Evlerimiz, Deneyimli Kafelerimiz, Kadın Üretici Ürün Satış Noktalarımız, spor ve sağlık tesislerimiz de hep kadınlarımızdan ilgi ve beğeni topladı. Belediyeciliğin ekmeği, insandır, sosyalleşmedir. Eğer sosyalleşme olmazsa, belediyecilik de olmaz. Çünkü bizlerin işi, sokakta ve halkımızla birlikte olmak, halkımıza hizmet etmektir. Diliyorum bu koronavirüs bir an önce sona ersin ve eski günlerimize dönelim” diye konuştu.

“Nerede kadın çalışan varsa, orada iyi hizmet vardır”

Konuşmasına kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek devam eden Başkan Ataç, “Kadın emekçilerin bugün üç önemli sorunu var; düşük ücret, işsizlik ve sigortasız çalışma. Kadınlarımızın yüzde 64’ü çalışma hayatından memnun olmadığını söylüyor. Yine yüzde 92’si sendikasız şekilde çalışıyor. Üstüne ekonomik kriz ve koronavirüs de eklenince bu sorunlar daha ciddi hal almış durumda. Kadınlarımız ayrıca sadece işlerinden sorumlu değil, evlerinde de birçok sorumluluk kadınlarımızı bekliyor. Hep söylerim; nerede kadın çalışan varsa, orada iyi hizmet vardır, oradaki işler düzenli ilerler. Kadının yüzü gülerse, iş yerinde de evde de herkesin yüzü güler. Öte yandan kadınlarımızın yaşadığı şiddet olayları, kadın cinayetleri var. Niye bunlar önlenemiyor? Kararlı bir iktidar, yasalarla bu olumsuzlukları bitirebilir. Buradan haykırıyorum onlara; yeter artık. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını, Mustafa Kemal Atatürk 1934’te tanımıştır. Dünyanın en mükemmel ülkesi olarak anılan İsviçre bu hakkı, kadınlarına 1971’de verdi. Mustafa Kemal’in vizyonuna bakın. Onun için Atatürk’ün izinden ayrılmayacağız. O, bizim için her zaman gelecektir, çağdaşlıktır, demokrasidir, hukuk devletidir. Bu saydıklarım, iktidarın aklına yeni geldi. İnşallah dediklerini yaparlar ama arkaya dönüp de 20 yıla baktığınızda hiç öyle gözükmüyor. İnşallah hep birlikte sağlık, mutluluk ve huzur içinde, güzel şehrimizin çalışmalarına devam edeceğiz. Yine emeğimiz, alın terimiz olacak. Daha ileriye gidebilmek için çok çalışacağız. 8 Mart tarihinde de izinli olacaksınız. Bu hakkınıza toplu iş sözleşmemizde de yer verdik. Hepinize sevgilerimi sunuyorum” sözlerini kullandı.

“Eskişehir’de yaşayan kadınlar olarak şanslıyız”

Milletvekili Süllü de konuşmasında, “Kadınlarımızın emeği yüzyıllardır tarlada, iş yerinde, evinde ne yazık ki sömürülüyor. Erkeklerin egemen olduğu bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Bütün yük kadınlarımızın üzerinde gibi. Kadın ve erkeğin eşitliği, her alanda eşit koşullarda yaşayabileceği bir toplum düzeni çok önemli. Biz Eskişehir’de yaşayan kadınlar olarak aslında biraz şanslıyız. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç da bu konuda çok duyarlı. Kendisine kadın emeğine gösterdiği büyük saygıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben tüm kadınlarımıza, şehit haberleri almadığımız, kadını ile erkeği ile demokratik bir ortamda yaşayacağımız günler diliyorum” dedi.

Başkan Ataç’ın kadın emekçilere karanfil takdim ettiği program, hep birlikte çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

