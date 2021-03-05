Eskişehirspor’a özel giyim sponsoru

Eskişehirspor ile D’S Damat arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla beraber, sürdürülebilir moda anlayışı hedeflerini destekleyen özel giyim koleksiyonu hazırlanacak.

Konuya ilişkin protokol anlaşması, Eskişehirspor Yeni Stadyumu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Protokol imza törenine Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar katıldı. İmzalanan sponsorluk anlaşması hakkında konuşan Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, “Kulübümüzün kurumsallaşması adına çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin en önemli giyim markalarından biri ile güzel bir işbirliğine imza attık. Bu sponsorluk da kurumsallaşma çalışmalarımızın bir sonucu. Kendilerine bize göstermiş oldukları yaklaşımdan ve desteklerden dolayı teşekkür ederim. Sportif başarı olarak kötü günlerden geçsek de ülkemizin en önemli firmaları ile sponsorluk anlaşmaları yapabiliyoruz. Eskişehirspor’un ne kadar önemli bir marka olduğunu bir kez daha bu sayede görebiliyoruz. Altın yere düşmekle pul olmaz diye bir söz vardır. Eskişehirspor’da ait olduğu liglere en kısa zamanda dönecektir. Bu kötü günlerde bile destek veren sponsorumuza şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ederim. Anlaşmamızın uzun soluklu olmasını ve her iki aile için de hayırlara vesile olmasını temenni ederim” dedi.



“Takıma dinamizm ve heyecan getireceğimize inanıyoruz”

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, sporda yarım asrı aşan tecrübesiyle Anadolu’nun köklü kulüplerinden biri olan Eskişehirspor ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Radyo zamanlarından beri şahsım adına takip ettiğim, Kamuran’ıyla, Fethi’siyle hafızalarımıza kazınan Anadolu efsanesinin bugün yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. D’S Damat'ın, Eskişehirspor’un başarısı için sinerji oluşturacağımıza, takıma dinamizm ve heyecan getireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.