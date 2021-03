Çiftçileri 36 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtımı yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Alpu Makineli Hasada Uygun Yemeklik Baklagil ve Yem Bitkileri Ekim Alanlarının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında nohut tohumu teslim töreni düzenlendi.

Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Alpu Kaymakam Vekili Harun Reşit Han, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Alpu Ziraat Odası Başkanı Murat Tepe, İl Müdür Yardımcısı Murat Eren, İlçe Müdürü ve görevli teknik personellerle birlikte üreticiler katıldı.

Alpu Ziraat Odası Başkanı Murat Tepe, yaptığı konuşmada, “Ülke ekonomisine ve devletimizin ekonomisine tarımın olmazsa olmazı gıda ürünlerine yönelik gerçekleştirilen bu proje için devletimiz başta olmak üzere İl Müdürlüğümüz nezdinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

“Desteklerimizin özünde çiftçilerimizin güçlendirilmesi ve tarımın kalkındırılması var”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, konuşmasına çiftçileri selamlayarak başladı ve şöyle devam etti:

“İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı bu projeden kısaca bahsetmek istiyorum. İlçemizde nohut ekilişinde son yıllarda bir azalma vardı, 3.000 dekara yakın ekilişimiz var. Bizim bu projeyle hedeflediğimiz konu hem makineli tarıma uygun hem hastalıklara dayanıklı hem de yüksek verim alabileceğimiz bir ürünü sizlere sunmaktı. Bugün dağıtımını yapacağımız çeşit Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş ve piyasaya sunulmuş Türkiye’nin yaklaşık yüzde 60’ında ekilişi yapılabilen “Azkan Çeşidi Sertifikalı Nohut”tur. Biz Bakanlık olarak çiftçimizin en başta tohum tedariki olsun ortasında tarlada kullandığı mazotu, gübresi olsun en sonunda nihai ürünü sattıktan sonra fiyat farkında olsun hepsinde de çiftçimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Yeri gelir çiftçimize tarlada destek olur yeri gelir hayvan temini konusunda destek olur yeri gelir sıfırdan yeni başlayan çiftçimize ahır yaparken bile destek oluruz. Bizim bu desteklemelerin özünde çiftçilerimizin desteklenmesi, tarımımızın güçlendirilmesi, kalkındırılması var”

“Çiftçimize yüzde yüz hibe şeklinde 36 ton Azkan Çeşidi Sertifikalı nohut tohumunu teslim ediyoruz”

Türkiye’nin nohut ekiminde Avrupa birincisi olduğunu belirten Gümüş, “Kendi beslenmemizde önemli protein maddelerinden biri et diğeri de yemeklik baklagillerdir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği şu an gündemde olan yağış durumu, kuraklıkla mücadelede ve gelir getirici ürünlerden bir tanesi de nohuttur. Buğday arpa ile münavebeye girebilen bir ürün olduğu için de nadas alanlarında kullanılabilen toprağa azot takviyesi yapan bir üründür. Bu yönüyle de bizim için çok önemli” diye konuştu.

Gümüş konuşmasını, “Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı bu projeyle Bakanlığımızdan tedarik ettiğimiz bütçe ile çiftçimize yüzde yüz hibe şeklinde 36 ton Azkan Çeşidi Sertifikalı nohut tohumunu teslim ediyoruz. Çiftçilerimize bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sonlandırdı.

“Tarım Bakanlığımız büyük destekler veriyor”

Alpu Kaymakam Vekili Harun Reşit Han ise törende yaptığı konuşmasında, “Kaymakamımız bu hafta izinde olduğu için Mahmudiye Kaymakamı olarak bugün dağıtım törenine katılmak bize nasip oldu. Bu nedenle kendimi şanslı hissediyorum. Memleketim Yozgat, köyde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim ve ben de sizler gibi küçük yaşlardan itibaren tarlanın toprağın tarımın içerisinde bulunarak çiftçilik yaptım. İlçemiz tarım ilçesi, ülkemizden dünyaya birçok tarım ürünü ihracat ediyoruz. Bu konuda Tarım Bakanlığımız büyük destekler veriyor. Avrupa Birliği ve Bakanlığın kendi yaptığı projelerle çiftçimize her zaman ücretsiz fidanlar, tohum dağıtımlarında bulunuyor. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum, topraklarımız bereketli olsun” sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından üreticilere nohut tohumlarının dağıtılmasıyla tören sonra erdi.

