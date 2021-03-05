Eskişehir´de PKK'nın cezaevi yapılanmasına operasyon: HDP eski il başkanı gözaltında (2)

ADLİ KONTROL VE ELEKTRONİK KELEPÇE
Eskişehir'de terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP eski il başkanı E.T., il yönetim kurulu eski üyesi M.S.A. ve il disiplin kurulu eski üyesi R.R. ve D.A. savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararıyla yurt dışına çıkış yasağı, 1 şüpheli hakkında ise elektronik kelepçe takılmak suretiyle Eskişehir sınırları dışına çıkmama cezası verildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2021-03-05 18:58:25
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