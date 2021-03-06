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Eskişehir'de dağda mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı

DHA

Eskişehir'de dağda mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Mihalıççık ilçesi Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkiinde meydana geldi. Saat 17.40 sıralarında Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen dağlık alanda 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı ile koordine sağlanarak, Jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerinden oluşan kurtarma timi ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ait helikopter ile aramakurtarma operasyonu başlattı. 
Saat 19.30 sıralarında bölgeye aramakurtarma helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk önce yaralı M.E.Ç.,O.Ö. ve A.Ç.'yi helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada ambulanslara alınan 3 kişi Acil Servis'te tedavi altına alındı. Mahsur kalan H.G. ise AFAD ekipleri tarafından yaya olarak araziden indirildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTANCaner AKSU
2021-03-06 00:23:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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