Uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi tutuklandı

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Eskişehir’de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; bin 132 gram sentetik kannabinoid (bonzai) uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlemlerinin yapılması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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